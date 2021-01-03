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٠٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٢٠ م

وزارة الصحة:

تسجیل 102 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجیل 102 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاحد ملیون و 243 الاف و434 شخصا وبوفاة 102 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 55 الفا و540 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 5 الاف و 960 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و243 الف و434 شخصا من بينهم 4953 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس  بلغ ملیون و 13 الاف و18شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 102 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 55 الفا و 540 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان سبعة ملايين و 777 الفا و 488 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهی/

رمز الخبر 1910680

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