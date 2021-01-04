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٠٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٥٣ م

وزارة الصحة:

تسجيل 110 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 110 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنين ملیون و 249 الاف و507 شخصا وبوفاة 110 اخرين خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 55 الفا و650شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 73 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و249 الف و507 شخصا من بينهم 4901 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس  بلغ ملیون و 20 الاف و737 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 110 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 55 الفا و 650 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان سبعة ملايين و 831 الفا و 359 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

رمز الخبر 1910717

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