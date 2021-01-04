وكالة مهر للأنباء تنعى وفاة "المسمار "صاحب المسيرة المهنية المليئة بالعطاءات

وکالة مهر للأنباء - تلقینا ببالغ الحزن نبأ وفاة الإعلامي اللبناني صاحب المسيرة المهنية المليئة بالعطاءات وكانت له بصماته المتميزة في العديد من المحطات التي واجهتها قناة المنار خصوصا خلال عدوان تموز 2006 وقد رافق المجاهدين بصوته وإطلالته على مدى أكثر من عقدين من الزمن، وقدم نموذجا إعلاميا مقاوما اعتز به كل من شاهده وعرفه".

وبهذا المصاب الجلل تقدم وکالة مهر للأنباء الایرانیة احر التعازي واصدق المواساة وراجية المولی عزوجل ان یتغمد الفقید بواسع الرحمة وأن یلهم اسرته الکریمة ومحبیه ومنتسبي قناة المنار بالصبر والسلوان./انتهى/