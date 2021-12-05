  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٥‏/١٢‏/٢٠٢١, ٩:٤٥ م

بعد استقالة وزير الاعلام اللبناني؛

ناشط اعلامي مُخاطباً قرداحي: "لأنَّ خصمَكَ للرُجولةِ يفتقِر...ان تستقيلَ احبُّ من أَن تعتذِر"

ناشط اعلامي مُخاطباً قرداحي: "لأنَّ خصمَكَ للرُجولةِ يفتقِر...ان تستقيلَ احبُّ من أَن تعتذِر"

قدّم الناشط الاعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، معاذ الجندي، دعمة لموقف وزير الاعلامي اللبناني بتقديم استقالته، على اثر الضغوط السعودية التي مُورست على الحكومة اللبنانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الناشط الاعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، معاذ الجندي، قدّم دعمة لموقف وزير الاعلامي اللبناني بتقديم استقالته، على اثر الضغوط السعودية التي مُورست على الحكومة اللبنانية.

وكتب معاذ الجندي قصيدة شِعرٍ على موقع "تويتر" دعماً لموقف وزير الاعلام اللبناني "جورج قرداحي". اليكم القصيدة:

ولأنَّ خصمَكَ للرُجولةِ يفتقِر ان تستقيلَ احبُّ من أَن تعتذِر

من أجل مصلحة البلاد وأهلها فالخصمُ نذلٌ، أحمقٌ، دبٌّ أشِر

وقد استقلتَ لكي تُؤكِّدَ أنَّها عبثيّةٌ وبأنَّ صوتكَ مُستمِر

نُصحي لكُلِّ الصامتين: (تقردحوا) فالحُرُّ في كُلِّ الموافق ينتصِر

ناشط اعلامي مُخاطباً قرداحي: "لأنَّ خصمَكَ للرُجولةِ يفتقِر...ان تستقيلَ احبُّ من أَن تعتذِر"

/انتهى/

رمز الخبر 1920209
https://ar.mehrnews.com/news/1920209/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات