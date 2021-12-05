ناشط اعلامي مُخاطباً قرداحي: "لأنَّ خصمَكَ للرُجولةِ يفتقِر...ان تستقيلَ احبُّ من أَن تعتذِر"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الناشط الاعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، معاذ الجندي، قدّم دعمة لموقف وزير الاعلامي اللبناني بتقديم استقالته، على اثر الضغوط السعودية التي مُورست على الحكومة اللبنانية.

وكتب معاذ الجندي قصيدة شِعرٍ على موقع "تويتر" دعماً لموقف وزير الاعلام اللبناني "جورج قرداحي". اليكم القصيدة:

ولأنَّ خصمَكَ للرُجولةِ يفتقِر ان تستقيلَ احبُّ من أَن تعتذِر

من أجل مصلحة البلاد وأهلها فالخصمُ نذلٌ، أحمقٌ، دبٌّ أشِر

وقد استقلتَ لكي تُؤكِّدَ أنَّها عبثيّةٌ وبأنَّ صوتكَ مُستمِر

نُصحي لكُلِّ الصامتين: (تقردحوا) فالحُرُّ في كُلِّ الموافق ينتصِر

/انتهى/