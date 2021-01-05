طهران تسلم الانتربول مذكرات اعتقال المتورطين بجريمة اغتيال الشهيد سليماني

وأفادت وکالة مهر أنه قال اسماعيلي إن القضاء الايراني أصدر إخطارا أحمر للمتورطين، بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف تسليمهم للقضاء ومحاكمتهم على تلك الجريمة.

وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانیة انه "تم تحديد جميع الاشخاص المتورطين في تلك الحادثة نحو 48 شخصا على مختلف المستويات شاركوا في تلك الواقعة، بدأ من الرئيس الامريكي المجرم المسبب الرئيس لهذه الجريمة والذي اعلن مسؤوليته بشكل رسمي عنها الى مختلف القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع الامريكية وكذلك القوات المنتشرة في المنطقة تم تحديد كل هؤلاء الاشخاص وادراج دور كل واحد منهم في الجريمة لكل هؤلاء تم اصدار اخطارات حمراء وتم تسليمها للشرطة الدولية الانتربول بان هؤلاء مطلوبا للقضاء الايراني".

/انتهی/