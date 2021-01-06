وجود القوات الاميركية في العراق بات مستفزا وسبب بالصراع الاقليمي

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن المعلومة أن تحالف "عراقيون" عد وجود القوات الاميركية في العراق بانه بات مستفزا وسبب لتحويل العراق ساحة للصراع، مبينا ان البعض يخشى الاعلان عن موقفه من الوجود الاميركي.

وقال النائب عن التحالف حسن الجنابي ان “وجود القوات الاميركية في البلاد بات مضر جدا ومستفز للمنطقة برمتها ودول الجوار”.

واضاف ان “وجودهم يجعل من العراق ساحة للصراع الاقليمي داخل الاراضي العراقية مما يتطلب تفعيل قرار البرلمان بإخراجهم من البلاد”.

واوضح الجنابي ان “اغلب القوى السياسية في العملية السياسية مع خروج القوات الاميركية من البلاد”، مبينا ان بعظهم يخشى الاعلان موقفه”.

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