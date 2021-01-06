التغلب بالبرمجيات الالكترونية على هيمنة الاستكبار الخاوية صفعة اخری علی وجه العدو

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن العمید قاآني الذي وصل یوم امس الی مدنیة کرمان والقی التحیة الی مزار الشهید القائد اللواء قاسم سلیماني فور وصوله القی کلمة في حفل اقیم بمناسبة الذکری الأولی لاستشهاد قادة النصر الحاج قاسم سلیماني ورفاقه والحاج ابومهدي المهندس في مدینة کرمان وقال: "الشهید سلیماني کان بطلا في الحکمة والعقلانیة والعبادة کما أنه کان بطلا في المجالات العسکریة واکد أنه لایمکن ان نقتصر في تعریفه علی الساحة العسکریة فقط.

واشار الى الشعب العراقي عندما لبی فتوی المرجعیة سماحة آیة الله العظمی السیستاني حفظه الله و اعتبر هذه التلبیة في صد خطر الإرهاب، خیر دلیل علی رسوخ ثقافة المقاومة لدی شعوب المنطقة والإسلامیة وقال: إن الذين يقفون أمام محور المقاومة لا يعرفون قيمة المقاومة لدى المسلمين واضاف أن الشهید سلیماني قد رفع رایة المقاومة والصمود في ظل التعالیم القرأنیة.

وأضاف ان من يستطيع ان يكون رجل ميدان المقاومة يجب ان يكون اولا رجل المقاومة في الصراع مع النفس وكان الشهيد سليماني على هذا المنوال اذ اصبح بطلا في الصراع الداخلي مع النفس ومن ثم تجلت هذه البطولة الداخلية في خارج الحدود واينما اقتضى الامر.

وتابع قائلا : بعد أن تلقت أميركا الهزائم المتتالية في افغانستان والعراق قامت بتجييش الجماعات الإرهابية بدعم من السعودية لتدمير المنطقة.

واكد على الانتقام لدم الشهيد سليماني حيث تلقى العدو صفعتين ويجب ان يتلقى الصفعة القادمة واضاف: ان الصفعة الاولى تمثلت بالتشييع المهيب للقائد الشهيد وكانت الصفعة الثانية الهجوم على القاعدة الاميركية (قاعدة عين الاسد غرب العراق) وستكون الصفعة التالية هي التغلب بالبرمجيات الالكترونية على هيمنة الاستكبار الخاوية وهي قضية مهمة.

/انتهی/