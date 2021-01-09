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٠٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٠١ ص

استطلاع للرأي؛

%50 من الأمريكيين يؤيدون ترك ترامب لمنصبه قبل انتهاء ولايته

%50 من الأمريكيين يؤيدون ترك ترامب لمنصبه قبل انتهاء ولايته

أظهر استطلاع للرأي في أمريكا أن أكثر من 50% من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس الحالي دونالد ترامب يجب أن يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته بسبب أعمال الشغب في الكابيتول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفقا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" بالاشتراك مع شركة الأبحاث "إبسوس"، 57% من الأمريكيين يرون أن ترامب لم يعد قادرا على العمل كرئيس للولايات المتحدة.

ويعتقد 14% أنه يجب عزله من منصبه من خلال إجراءات الإقالة، وأيد 30% استخدام التعديل الخامس والعشرين في الدستور لعزله، وقال 13% إن ترامب يجب أن يستقبل من منصبه.

كما تظهر نتائج الاستطلاع، أن أكثر من 80% من المشاركين في الاستطلاع يدينون تصرفات الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، وأعرب 12% عن تأييدهم لما وقع، ووجد 6% صعوبة في الإجابة.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 8 يناير وشمل 1005 أمريكي فوق سن 18، من بينهم 490 ديمقراطيا و 363 جمهوريا و 100 شخص ليسوا من أنصار أي حزب./انتهى/

رمز الخبر 1910828

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