"أنصار الله" تصف العقوبات على الفياض بالخطوة العدائيّة الجديدة لأميركا

وأفادت وكالة مهر للانباء ان المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" دان بشدة، فرض وزارة الخزانة الأميركيّة عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض.

واعتبر المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له اليوم السبت، أنّ العقوبات على الفياض "خطوة عدائيّة تُضاف إلى سجل أميركا الأسود تجاه العراق وشعبه العزيز".

وقال المكتب السياسي لأنصار الله: "نثق بأن العقوبات على فالح الفياض لن تؤثر على إرادة الشعب العراقي الساعي إلى تحرير وطنه وإخراج قوات الاحتلال من بلده"، مؤكداً أنّ "على الولايات المتحدة الأميركيّة أن تنصرف إلى أزماتها الداخليّة".

يذكر أنّ وزارة الخزانة الأميركيّة فرضت أمس الجمعة، عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض.

الخزانة الأميركيّة تحدثت عن أن الفياض "على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، مضيفةً "سنواصل محاسبة من يمنع العراقيين من الاحتجاج السلمي وتحقيق العدالة واجتثاث الفساد".

وزارة الخارجيّة العراقيّة عبرت اليوم السبت، عن استغرابها من القرار، مؤكدةً أنّه "مثّل مفاجأة غير مقبولة".

وأشارت الخارجيّة العراقيّة إلى أنها "ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة بحق أسماء عراقيّة، والعمل على معالجة تبعات ذلك".

المصدر: الميادين

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