حركة انصار الله اليمنية تدين التفجير الغادر في دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المكتب السياسي لأنصار الله اصدر بياناً اليوم الاربعاء عقب التفجر الذي حصل في العاصمة السورية دمشق، وجاء خلاله: "لقد بدأ واضحا أن ما يتم إحرازه ميدانيا من إنجازات تزعج أعداء سوريا فيحاولون بجرائم الغدر زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".
واكد البيان على ان ما لم يتحقق لاعداء سوريا في الماضي، لن يتحقق لهم حاضرا ومستقبلا وذلك بفضل وعي الشعب السوري ووقوفه خلف قيادته ومع دولته وحكومته في مواجهة كل التحديات".
وتقدم المكتب السياسي لانصار الله، بأحر التعازي لاهالي الشهداء، سائلا الله المولى عزوجل الشفاء العاجل للجرحى.
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