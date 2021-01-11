ظريف: يجب تذليل العقوبات أمام حصول ايران على اصولها المجمدة على جناح السرعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف استقبل اليوم الاثنين وكيل وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كين والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان تسوية مشاكل العلاقات بين البلدين.

هذا وتطرق ظريف خلال الاجتماع إلى أكبر عائق أمام تطور العلاقات بين البلدين في ظل الوضع الراهن، وهو القيود التي تفرضها البنوك الكورية على الاصول المالية الإيرانية، ودعا الحكومة الكورية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه العقبات في أسرع وقت ممكن.

وأكد ظريف أنه بالنظر إلى التداعيات الصحية والاقتصادية لكورونا، فإن الأولوية الرئيسية للعلاقات بين البلدين هي توفير الارضية للحصول على هذه الموارد المالية.

وأضاف ظريف إن التصرفات غير القانونية للبنوك الكورية أثرت سلبا على الجو العام ونظرة الشعب الإيراني تجاه كوريا وألحقت ضررا خطيرا بصورة هذا البلد، ومن هنا أكد نواب الشعب في مجلس الشورى الإسلامي حقهم القانوني في التدخل بهذه القضية وشددوا على ضرورة حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

من جانبه شدد المسؤول الكوري أيضا على رغبة بلاده في حل المشكلة وقال ان سيؤل ستبذل قصارى جهدها لتوفير الارضية للوصول إلى هذه الاصول المالية .

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