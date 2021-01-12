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١٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ٤:٣٨ م

ظريف:

عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي دون رفع العقوبات ليست من مصلحتنا/ لا تفاوض من جديد

عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي دون رفع العقوبات ليست من مصلحتنا/ لا تفاوض من جديد

صرح رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن مجرد عودة الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن لا يكفي في الوضع الحالي، مؤكدا ضرورة رفع العقوبات الجائرة عن إيران.

 وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني أوضح في حديث له اليوم أنه "ليس لدينا اصرار ولسنا في عجلة من امرنا لعودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي".

ونوه ظريف إلى أن "مشكلتنا ليست ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق النووي أم لا، أما عن مطلبنا العقلاني والواقعي هو رفع العقوبات، وهذا هو حق الشعب الايراني المغتصب".

وشدد وزير الخارجية الإيراني أن رفع العقوبات عن إيران " هي المواقف التي أعلنها قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، على أنه "الخطاب الأخير والنهائي" للجمهورية الإسلامية".

 

رمز الخبر 1910930

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