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١٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٦:٤٦ م

خلال اتصال هاتفي؛

بوتين وأردوغان يبحثان اخر التطورات حول "قره باغ"

بوتين وأردوغان يبحثان اخر التطورات حول "قره باغ"

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عملية تشكيل المركز الروسي-التركي لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عملية تشكيل المركز الروسي-التركي لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

وجاء في بيان الكرملين في هذا الصدد: "تم التطرق لجوانب تشكيل المركز الروسي-التركي لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ وجميع العمليات العسكرية في منطقة النزاع".

وتم التأكيد على أن إحدى نتائج اجتماع كاراباخ الثلاثي كانت تأكيد عزم جمهورية أذربيجان وأرمينيا على تطبيع العلاقات.

المصدر: وكالات

/انتهى/
رمز الخبر 1910984

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