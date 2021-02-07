طهران ومسكو لديهما علاقات ممتازة واستراتيجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "حسين امير عبداللهيان" أوضح في تصريحه اليوم الاحد، ان زيارة محمد باقر قاليباف الى روسيا تهدف توطيد العلاقات والتعاون المشترك، وأشار إلى العلاقات بين طهران وموسكو بالممتازة والاستراتيجية.

وعدّ زيارة رئيس مجلس الشورى الاسلامي بأنها تهدف توطيد العلاقات ولفت الى ان قاليباف سيلتقي، خلال الزيارة، رئيس الدوما ومجلس الشيوخ وبعض كبار المسؤولين الحكوميين في روسيا وسيتم التركيز على مبادئ العزة والحكمة والمصلحة في السياسة الخارجية.

ونوه الى ان الحكومة والبرلمان في روسيا يتعاطيان بصدر رحب ونظرة بعيدة الى العلاقات بين البلدين.

واعتبر التعاون الشامل وتوطيد العلاقات التجارية والصناعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من اهداف الزيارة.

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