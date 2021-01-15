السفير الإيراني في اليمن يلتقي بممثلي الفصائل الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليمن حسن إيرلو، التقى امس الخميس ، بممثلي الفصائل الفلسطينية المقيمة في اليمن.

واكد السفير ايرلو في اللقاء الذي حضره احمد بركة ممثل حركة الجهاد الاسلامي ومعاذ ابو شمالة نائب ممثل حركة حماس وعمر غنام ممثل جبهة التحرير الفلسطينية وخالد خليفة ممثل الجبهة الديمقراطية، على أهمية الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

كما شدد السفير الإيراني على أن الوحدة الإسلامية، هي الخيار الذي يقف في مواجهة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي سارعت إليه بعض الدول.

وقال السفير إيرلو إن الكيان الصهيوني الذي يشن هجومه على الشعب الفلسطيني، يهاجم الآن الشعب اليمني ويعمق مشاكل الشعوب المظلومة.

بدورهم ثمن ممثلو الفصائل الفلسطينية المقيمة في اليمن دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم نضال الشعب الفلسطيني وموقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية في جميع الظروف والتطورات.

/انتهى/