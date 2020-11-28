وزير الصحة اليمني يبحث مع السفير الإيراني جوانب التعاون الصحي

وافادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الصحة استعرض في اللقاء، الوضع الصحي في اليمن والصعوبات التي تواجهه جراء استهداف العدوان للبنية التحتية لهذا القطاع وتدمير أكثر من 400 مرفق ومنشأة صحية .مشيرا إلى أن العدوان ساهم في تفشي الأوبئة والأمراض فضلا عن منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد الوزير المتوكل حرص اليمن على تعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من التجربة الإيرانية في القطاع الصحي خاصة في الرعاية الصحية الأولية والعامل المجتمعي والوصول بالخدمة الصحية للأرياف ومكافحة الأوبئة.

وأعرب عن الأمل في تخصيص طهران مقاعد دراسية خاص بالوزارة لاسيما في مجال العيون وجراحة المخ والأعصاب.. مشيداً بوقوف إيران إلى جانب اليمن في مواجهة كوفيد 19.

وأدان وزير الصحة العامة والسكان، اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده. مقدما تعازي اليمنيين قيادةً وشعباً لهذا الحادث المؤلم.

من جانبه أكد السفير الإيراني الحرص على تعزيز التعاون مع اليمن ونقل الخبرات والتجارب في المجال الطبي والصحي ..

وأوضح السفير إيرلو أن هناك تعاطف كبير من قبل الشعب الايراني والأطباء في الجمهورية الاسلامية لما تتعرض له اليمن من عدوان وحصار ظالم منذ قرابة ستة أعوام .

وأشار السفير إيرلو إلى التطورات الكبيرة والنهضة الطبية التي شهدتها إيران في مختلف التخصصات رغم الحصار الاقتصادي .. مؤكدا استعداد حكومة بلاده دعم اليمن في المجال الصحي.



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