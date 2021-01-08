حضور السفير الإيراني في اليمن كسر الحظر الدبلوماسي الذي فرضته السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن الفریق، سلطان السامعي، اعتبر حضور السفير الإيراني في صنعاء ، بأنه تضامن إسلامي لكسر الحظر الدبلوماسي الذي فرضه تحالف العدوان السعودي على اليمن خلال السنوات الست الماضية.

واضاف الفریق السامعي خلال استقباله أمس الخميس ، السفير الإيراني لدى اليمن ، حسن إيرلو: إن المقاومة اليمنية ضد العدو المتوحش خلال هذه الفترة تجسد محور المقاومة الذي تبنته ايران واليمن واختارته كمسار وحيد ضد القوى المهيمنة في المنطقة وعلى رأسها الكيان الصهيوني وحلفائه.

من جانبه قال السفير إيرلو: "ان إيران لن تتردد في دعم الشعب اليمني معربا عن أمله في تعزیز التعاون الثنائي بین البلدین بمختلف المجالات في المستقبل القریب .

یذکر أن السعودية، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة شنت عدوانها على اليمن في أبريل 2015 ، وفرضت حصارًا على البلاد براً وبحراً وجواً لإعادة الرئيس اليمني المخلوع عبد المنصور هادي.

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