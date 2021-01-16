الدوحة مرشحة لاستضافة مجموعات الغرب بدوري الأبطال من 14 حتى 30 إبريل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان الاتحاد الآسيوي قد خاطب الاتحادات الأهلية بشكل رسمي محددا النصف الثاني من شهر إبريل موعدا لإقامة دور المجموعات من البطولة بنظام التجمع، علماً بأن البطولة ستعرف زيادة عدد الأندية المشاركة من 32 فريقا الى 40 فريقا للمرة الأولى بعد تغيرات على مستوى نظام التأهل .

وسيزيد عدد المجموعات في النسخة الجديدة من دوري الأبطال 2021 الى عشر مجموعات، موزعة مناصفة بين الشرق والغرب، على أن يتأهل أبطال المجموعات الخمس من كل طرف الى دور ثمن النهائي ( دور ال16) الى جانب أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني من بين المجموعات الخمس سواء في الشرق أو الغرب.

وعلمت “استاد الدوحة ” أن الاتحاد الآسيوي قد يوزع استضافة المجموعات على أكثر من دولة في الشرق والغرب، بيد أن الدوحة ستكون الجهة المفضلة للاتحاد القاري من أجل الأستضافة خصوصا في ظل النجاح المبهر الذي تحقق خلال اقامة منافسات النسخة السابقة من البطولة هنا في قطر سواء للأندية الغرب او الشرق، الى جانب المباراة النهائية التي اقيمت يوم 19 ديسمبر الماضي./انتهى/