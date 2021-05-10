اختيار لاعب تراكتور كأفضل مهاجم في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاتحاد الآسيوي اختار لاعب تراكتور الايراني محمد عباس زادة كأفضل مهاجم في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021 في منطقة الغرب.

وكان موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد اطلق استطلاعًا الأسبوع الماضي لاختيار أفضل مهاجم لمرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 في منطقة الغرب.

وانتهى الاستطلاع، اليوم الاثنين، واختير مهاجم تراكتور محمد عباس زادة الأفضل بنسبة 60٪ من الأصوات. وكان لاعب برسبوليس شهريار موغانلو ولاعب الاستقلال الشيخ دياباته ثاني وثالث أفضل مهاجمين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بنسبة 28٪ و 6٪ على التوالي.

وشق تراكتور طريقه إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021 بعد أن كان أحد أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني في دور المجموعات، ويعود ذلك إلى حد كبير للثنائيتين اللتان سجلهما عباس زاده في الجولة الأولى أمام باختاكور وفي الجولة السادسة أمام المضيف الشارقة.

وأنقذت الثنائية الأولى فريقه من الخسارة وخرج الفريق الإيراني بقيادة المدرب رسول خطيبي بنقطة - تعادل مثير 3-3 حيث ساعد عباس زاده تراكتور على العودة إلى المباراة بتعادل متأخر. وضمنت ثنائيته الثانية تأهل الفريق القادم من تبريز إلى الدور التالي، حيث وصل إلى 10 نقاط مع نهاية دور المجموعات.

وتمكن الفرق الايرانية استقلال وبرسبوليس وتراكتور من الوصول إلى دور الـ16.

ومن المقرر أن تلتقي الفرق الثلاثة مع الهلال السعودي والاستقلال الطاجيكي والنصر السعودي على التوالي./انتهى/