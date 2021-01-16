ضرورة اتباع البروتوكولات الصحية/بدء مرحلة التطعيم الأولى خلال شهرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه دعا رئيس الجمهورية حسن روحاني في كلمة له اليوم السبت خلال اللجنة الوطنیة لمکافحة کورونا، جميع ابناء الشعب الايراني الى الالتزام بالبروتوكولات الصحية منعا لانتشار فيروس كورونا.

وأعرب عن ارتياحه من خفض عدد الإصابات بفيروس كورونا وكذلك تراجع عدد المتوفين جراء هذا المرض معتبرا ذلك انجازا للبلاد داعيا في الوقت نفسه الى العمل على القضاء على الفيروس.

وحذر رئيس الجمهورية من عدم مراعاة التوصيات الصحية واحتمال انتشار موجة جديدة من كورونا في البلاد.

وقال الرئيس روحاني: اننا نبذل قصارى جهودنا لحقن اللقاح في الشهور المتبقية من العام الجاري معلنا ان ايران انتجت بمشارکة دولة اخرى لقاح "باستور " المضاد لکورونا وسيتم عرضه في العام المقبل. /انتهى/