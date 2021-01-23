إيران ستسدل الستار عن ثلاثة لقاحات خلال الفترة المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف روحاني في كلمة له بجلسة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا صباح اليوم السبت، لقد مر على اكتشاف شيوع كورونا في البلاد ما يقرب من عام، وخلال هذه الفترة أمضى المواطنون اياما صعبة في ظل التباعد الاجتماعي واغلاق المدن والتعليمات الصحية الاستثنائية، والمطلوب مواصلة الالتزام بهذه التعليمات حتى السيطرة على هذا المرض المعدي الذي حصد ارواح أكثر من مليوني انسان على مستوى العالم.

واكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بان هنالك ثمة هواجس تجاه فيروس كورونا الجديد المعروف بالفيروس البريطاني والفيروس الذي تم الكشف عنه في جنوب افريقيا، محذرا من احتمال تفشيه في البلاد في حال عدم التزام التوصيات الصحية.

وبشأن توفير اللقاح الداخلي أو الأجنبي للفيروس ، اشار روحاني الى انجاز خطوات جيدة على هذا الصعيد، موضحا ان العام الايراني القادم الذي يبدأ في 21 مارس سيشهد انتاج ثلاثة انواع من اللقاح، وسيكون أحدها جاهزا أواخر الربيع القادم.

كما أكد ان الحكومة تعمل بجد لتوفير اللقاح من الخارج خلال الاسابيع القادمة ، وسيبدأ التلقيح في البلاد خلال شهر فبراير القادم.

ختاما اشاد روحاني بما تحقق في البلاد من انجازات لمكافحة فيروس كورونا بفضل يقظة الشعب وتعاونه وجهود الكوادر الطبية والصحية ومساهمة جميع المؤسسات في هذه الجهود بما في ذلك المؤسسات الاعلامية ، في حين أن العديد من الدول المتطورة صناعيا وطبيا واجهت مشاكل كثيرة في مواجهة المرض ولم تستطيع السيطرة عليه./انتهى/