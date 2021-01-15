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١٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٨:٠٤ م

في حسينية الامام الخميني (ره)؛

اقامة اللیلة الثانیة لمجلس عزاء استشهاد فاطمة الزهراء (س) بحضور قائد الثورة

اقامة اللیلة الثانیة لمجلس عزاء استشهاد فاطمة الزهراء (س) بحضور قائد الثورة

اقيمت مراسم الليلة الثانیة لمجلس العزاء استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س) بنت النبي محمد (ص)، بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي، في حسينية الامام الخميني (ره).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اقيمت مراسم الليلة الثانیة لمجلس العزاء في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها، بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، في حسينية الامام الخميني (ره).

وبدأ مجلس العزاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة في حسينية "الامام الخميني (رض)" بتلاوة من آيات الذكر الحكيم ثم قراءة دعاء التوسل والمراثي وقصائد الرثاء على فاطمة الزهراء وأهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام، ثم القى حجة الاسلام مسعود عالي كلمة بالمناسبة.

وتقام مراسم العزاء هذه كل عام بمشاركة الآلاف من أبناء الشعب الايراني إلا انه نظرا للالتزام بالتوصيات الصحية للحيلولة دون تفشي وباء كورونا فان المراسم تجري هذا العام من دون حضور المواطنين.

وتم بث مراسم العزاء عبر التلفزيون بصورة مباشرة على الهواء.

/انتهى/

رمز الخبر 1911027

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