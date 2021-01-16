المعقمات الإيرانية تدخل في حرب ضد الجراثيم والبكتيريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان محمد علي بنو عزيزي فرد، الرئيس التنفيذي لشركة معرفية ايرانية قال: ان الموصدة هي احدى أهم الأجهزة المخبرية التي تقتل الجراثيم والبكتيريا عبر التعقيم باستخدام الحرارة والضغط، حيث تعد الموصدة أحد أجهزة التعقيم الأكثر استخداماً ورواجاً في المراكز الصحية والعلاجية.

وأضاف ان موصدة أكسيد الإيثيلين هذه تتمتع بسعات مختلفة من 75 إلى 300 ألف لتر ولديها القدرة على استخدام نظام البخار المركزي المتكامل وتزويده بمولد بخار كهربائي أو بكلتا الخاصيتين (ثنائية الاستعمال) ويستخدم جهاز التعقيم هذا في المستشفيات ومراكز الأدوية والمختبرات والصناعية لتعقيم المواد التي تستخدم لمرة واحدة فقط والحساسة للحرارة.

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