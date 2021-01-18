انعقاد قمّة افتراضية دولية "القدس تجمعنا معاً ضد التطبيع" في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، حسين اميرعبداللهيان، عن انطلاق الاجتماع المقرّر عبر الإنترنت لدعم القدس والفلسطينيين باستضافة البرلمان الايراني.

وقال عبداللهيان: ينعقد يوم الاثنين الموافق 18 كانون الثاني (يناير) وبالتزامن مع يوم "غزة رمز المقاومة"، اليوم العالمي لدعم القدس وفلسطين، الذي يستضيفه مجلس الشورى الإسلامي في طهران عبر الاجواء الافتراضية.

أضاف: بالإضافة إلى حضور قادة المقاومة الفلسطينية، يشارك في الاجتماع رؤساء لجان العلاقات الخارجية لدول "لبنان وتركيا وسوريا وايران وقطر وباكستان والجزائر وافغانستان وتونس وفنزويلا وافريقيا الجنوبية واندونيسيا وبوليفيا والعراق واليمن".

وبحسب عبد اللهيان، سيلقي رئيس مجلس الشورى الاسلامي (محمد باقر قاليباف) كلمة مدتها 10 دقائق في مستهلّ الاجتماع./انتهى/