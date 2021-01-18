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١٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ٣:٣٤ م

قاليباف:

سيناريو المحور الصهيوأميركي يتمثل بتفكك الدول الإسلامية في المنطقة

سيناريو المحور الصهيوأميركي يتمثل بتفكك الدول الإسلامية في المنطقة

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، أن المحور الأمريكي الصهيوني يتبع سيناريو تفكك الدول الإسلامية في المنطقة بالتوازي مع طرد الفلسطينيين من أرض أجدادهم وتدمير المسجد الأقصى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في ملتقى افتراضي لبرلمانات الدول تحت عنوان "غزة رمز المقاومة" بمناسبة ذكرى انتصار المقاومة في غزة على العدوان الإسرائيلي، أكد قاليباف ألا قضية أهم من قضية تحرير القدس الشريف، معتبرا أن برلمانات الدول الاسلامية بامكانها أن تستفيد من طاقاتها لدعم هذا الشعب المظلوم.

وقال قاليباف خلال كلمة له في ملتقى " معا ضد التطبيع" بأن الأعداء يحاولون استهداف وحدة الأمة الإسلامية من خلال فرض العقوبات والإجراءات التعسفية الأحادية والتهديد والإغراء ولا شك أن أهمية موضوع فلسطين دفعتنا بوصفنا نواب برلمانات الدول الإسلامية وبرلمانات الدول الداعمة لفلسطين ان نجتمع بالتركيز على شعار القدس محور وحدتنا ومعا ضد التطبيع.

وأكد قاليباف على أن الهدف من هذا الإجتماع هو دعم القبلة الأولى للمسلمين والقدس الشريف بوصفه احد مكونات هويتنا الدينية المشتركة للمسلمين.

وحذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي من المؤامرات الاميركية الاسرائيلية حيال المنطقة وفلسطين. /انتهى/

رمز الخبر 1911107

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