طهران تفرض عقوبات على كبار المسؤولين في ادارة ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأيرانية سعيد خطيب زاده أعلن مساء اليوم الثلاثاء ان وزارة الخارجية الايرانية فرضت عقوبات على كبار المسؤولين الأميركيين في ادارة ترامب لدورهم وتورطهم في أنشطة إرهابية ومناهضة لحقوق الإنسان ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية ورعاياها.

وشملت هذه العقوبات الرئيس الامريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع السابق مارك اسبر ووزير الدفاع بالنيابة كريستوفر ميلر ووزير الخزانة ستيفن مانوتشين و مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هيسبيل ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون والممثل الخاص السابق لوزارة الخارجية لشؤون إيران بريان هوك و الممثل الخاص لوزارة الخارجية لشؤون إيران إليوت أبرامز ورئيس المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)أندريا جاكي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية وتنفيذا لقانون "التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة" الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، ادرجت عددا من المسؤولين الاميركيين في قائمة عقوبات الجمهورية الاسلامية الايرانية لارتكابهم جرائم ارهابية وتشجيعهم ودعمهم للارهاب الذي يشكل تهديدا خطيرا للسلم والامن الاقليميين والدوليين ولانتهاكهم القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان.

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