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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٩:٢٦ م

وزارة الخارجية الإيرانية: مجموعة "منافقي خلق" زمرة ارهابية ووحشية

وزارة الخارجية الإيرانية: مجموعة "منافقي خلق" زمرة ارهابية ووحشية

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، مجموعة "منافقي خلق" بانها زمرة ارهابية ووحشية، مستنكرة الدعم الأمريكي والأوروبي لهذه الزمرة حيث اعتبرت انها متواطئة في قتل الإيرانيين الأبرياء.

وتطرقت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم (الأحد) خلال أسبوع حقوق الإنسان الأمريكي في تغريدة على صفحتها على تويتر الى دعم الولايات المتحدة وأوروبا لزمرة خلق الإرهابية .

ووصفت الخارجية الايرانية في هذه التغريدة زمرة خلق بانها زمرة ارهابية ومرعبه وكتبت ان أوروبا هي موطن هذا الكيان المتمرد وأموال دافعي الضرائب الأمريكيين تمول فظائع هذه الزمرة الفاسدة. فكل من (الولايات المتحدة وأوروبا) متورطون في قتل الإيرانيين الأبرياء على يد زمرة خلق .

وکانت وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد اشارت في تغريدة على تيوتر اليوم (الجمعة) بمناسبة أسبوع فضح حقيقة "حقوق الإنسان في امريكا " الى الحملة الأمريكية لاستخدام الإرهاب الاقتصادي والطبي ضد حقوق الإنسان للايرانيين .

وقالت الخارجية الايرانية في هذه التغريدة "من حرمان إيران من الوصول إلى مواردها المالية لإدارة شؤونها إلى حظر إرسال المستلزمات الصحية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا بهدف إنقاذ حياة الإيرانيين ، يقود النظام الأمريكي حملة عالمية يائسة لاستخدام الإرهاب الاقتصادي والطبي ضد حقوق الإنسان للايرانيين ."

رمز الخبر 1905357

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