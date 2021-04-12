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١٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٥:٠٣ م

حركة حماس تنتخب خالد مشعل رئيسا لـ”إقليم الخارج”

حركة حماس تنتخب خالد مشعل رئيسا لـ”إقليم الخارج”

كشف مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن مجلس الشورى الخاص بمنطقة “خارج فلسطين” انتخب خالد مشعل رئيسا لهذا الإقليم.

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن القدس أنه قال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الانتخابات التي جرت اليوم الإثنين، لانتخاب رئيس للحركة، في إقليم “خارج فلسطين”، أسفرت عن فوز خالد مشعل، رئيس الحركة السابق، بهذا المنصب، لدورة تستمر 4 أعوام.

وكان مشعل قد شغل منصب رئيس حركة حماس، منذ عام 1996، وحتى 2017، حيث حلّ مكانه الرئيس الحالي، إسماعيل هنية.

وتُجري حركة حماس، منذ منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، انتخابات داخلية في أقاليم ثلاثة، الأول في قطاع غزة، والثاني في الضفة الغربية، والثالث في منطقة “خارج فلسطين”.

ويتوقع أن تختتم الحركة الانتخابات بانتخاب رئيس للمكتب السياسي، خلال الشهر الجاري.

وكانت الحركة قد انتخبت، في 10 مارس/آذار الماضي، يحيى السنوار رئيساً لها في قطاع غزة.

/انتهی/

رمز الخبر 1913507
https://ar.mehrnews.com/news/1913507/

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