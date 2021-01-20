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٢٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:٠٦ م

ظريف:

نفي لقاء "تخت روانجي" بفريق بايدن/ مسوؤلية "بايدن" رفع العقوبات عن إيران

نفي لقاء "تخت روانجي" بفريق بايدن/ مسوؤلية "بايدن" رفع العقوبات عن إيران

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاربعاء، مزاعم صحيفة "لوفيغارو" عن لقاء مندوب ايران في الامم المتحدة تخت روانجي مع فريق بايدن في نيويورك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح ظريف في تصريح على هامش اجتماع الحكومة، إن إدارة ترامب اليوم تذهب إلى مزبلة التاريخ، هذه الإدارة لم ترحم حتى مركز ديمقراطيتها (الكونجرس).

وفيما يتعلق بمزاعم لوفيغارو حول أن مشاورات روانجي مع بايدن في نيويورك ، قال ظريف: من المثير للاهتمام للغاية أن مراسل لوفيغارو لم يتحقق من أن السيد تخت روانجي كان في إيران خلال هذه الفترة وكان في الحجر الصحي لمدة أسبوع عندما عاد إلى نيويورك.

واضاف: لدينا اتفاق قوي، النقاط الموجودة أو غير الموجودة في هذه الاتفاقية تمت بالاتفاق وليس من الممكن التفاوض مرة أخرى.

وتابع: يدرك الأوروبيون جيدا أن ايران هي التي حافظت على الاتفاق النووي من خلال مراعاة مصالح شعبها ومصالحها الدولية ومبدأ التعهد بالالتزامات الدولية طيلة السنوات الثلاث الماضية، بينما الأوروبيون فشلوا حتى في اجراء صغير جدا مثل Instex ولم يتمكنوا من توفير الموارد المالية لها./انتهى/

رمز الخبر 1911171

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