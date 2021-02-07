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٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٠:٢٤ ص

تخت روانجي: سنرد بحزم على أي تهديد اسرائيلي

تخت روانجي: سنرد بحزم على أي تهديد اسرائيلي

حذر ممثل ايران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي من أي استفزازات يقوم بها الكيان الصهيوني مؤكدا ان إيران سترد بحزم على أي تهديد أو خطأ لهذا الكيان.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه في رسالة بعثها الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والرئيس الدوري لمجلس الأمن، قال تخت روانجي، إن الكيان الصهيوني مؤخرا لم يكتفي بتصعيد التصريحات الاستفزازية والتلويح بالحرب ضد الجمهورية الاسلامية، بل نشط في التخطيط لتنفيذ تهديداته المعادية لإيران.

واستعرض تخت روانجي في رسالته جانبا من التهديدات الصهيونية ومن بينها التصريحات الاخيرة لرئيس الأركان الاسرائيلي في 26 كانون الثاني/ يناير 2021، والتي كرر فيها المزاعم الواهية بشأن برنامج إيران النووي السلمي، مضيفا ان القوات الاسرائيلية واضافة الى المخططات التي تمتلكها تجاه إيران فأنها تعد خططا عملياتية لوضعها على الطاولة.

واشار تخت روانجي الى ان هذه التهديدات تعد انتهاكا صارخا للفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة ، وهذا ما يستدعي ردا مناسبا من المجتمع الدولي نظرا للتاريخ الأسود لهذا الكيان في الاعتداء على دول المنطقة.

وفي تحذيره من أي نوع من المغامرة العسكرية للكيان الصهيوني ضد إيران ، قال تخت رواني إننا نحتفظ بحقنا الذاتي في الدفاع عن انفسنا وسنرد بحزم على أي استفزاز او تهديد صهيوني .
وأكد إن على الكيان الصهيوني ان يتحمل وبشكل كامل المسؤولية الكاملة لنتائج ممارساته المنفلتة والخاطئة.  

ودعا ممثل إيران الدائم في الأمم المتحدة ، مجلس الأمن الدولي وانطلاقا من مسؤوليته الاساسية في حفظ السلام والأمن العالمي أن يردع السياسات غير المنضبطة للكيان الاسرائيلي وتهديداته باشعال الحروب .

/انتهى/

رمز الخبر 1911659

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