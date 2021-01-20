بايدن يصل الكونغرس استعدادا لتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

وفور وصول بايدن إلى منصة التنصيب، سيُلقي خطاب الترحيب الذي قد يستمر 20 دقيقة، ثم يعزف الشعار الوطني الثلاثي.

وتحضر التنصيب أيضا كامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب وزوجها، وكذا الرئيس الأسبق باراك أوباما وزجته، والرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وتلقي عضو مجلس الشيوخ إيمي كلوبوتشار خطابَ الترحيب، ثم بعدها يلقي روي بلانت رئيسُ لجنة الكونغرس المشتركة لمراسم التنصيب كلمتَه، ثم يُتلى دعاء كنسي. بعد ذلك تعزف البحرية الشعار الوطني الثلاثي وتؤدي الفنانة ليدي غاغا النشيد الوطني.

وكان بايدن استهل فعاليات تنصيبه بحضوره مع نواب من الكونغرس قداسا في كنيسة بواشنطن، وذلك مباشرة بعيد مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض نحو مقر إقامته في فلوريدا.

ووصل بايدن إلى واشنطن قبل فعاليات التنصيب وسط تشديد للإجراءات الأمنية في العاصمة لتأمين الحفل. وفور وصوله، شارك مع نائبته كامالا هاريس في حفل عند نصب تذكاري خُصص لتكريم ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقبل مغادرته مسقط رأسه في ولاية ديلاوير، تحدث بايدن في كلمة عن رغبته خلال شبابه في الكفاح من أجل ما كان يحلم به، وقال إن هناك فرصا عظيمة في بلاده التي تمر بأوقات مظلمة.

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