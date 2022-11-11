"بايدن" يصل شرم الشيخ في أول زيارة إلى مصر

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه استقل بايدن سيارة الرئاسة الأمريكية، وتحرك إلى مقر قمة الأمم المتحدة للمناخ، وفق المصدر ذاته.



ومساء يوم أمس، أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن بايدن سيلتقي الجمعة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في قمة المناخ التي انطلقت الأحد وتستمر حتى 18 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري.



وكان البيت الأبيض أعلن في بيان سابق أن بايدن سيزور مصر في 11 نوفمبر لحضور قمة المناخ Cop27 قبل جولة تضم كمبوديا وبالي تستمر حتى 16 من الشهر ذاته، لحضور قمتي الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشرق آسيا، فضلا عن قمة قادة مجموعة العشرين.



والأمس، بحثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مع الرئيس المصري أزمتي الحرب الروسية الأوكرانية وسد إثيوبيا الذي تبنيه على نهر النيل، دون اتفاق مع القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.



والجمعة، التقت بيلوسي مع وزير خارجية مصر سامح شكري، وبحثا قضايا المناخ وأزمة سد النهضة الإثيوبي، والطبيعة الاستراتيجية لعلاقات البلدين، وفق بيان للخارجية المصرية.



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