الاجراءات الامنية قبل مراسم تنصيب بايدن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم تشديد الاجراءات الامنية في العاصمة الامريكية واشنطن بعد هجوم أنصار ترامب على مبني الكونغرس واقتراب مراسم تنصيب بايدن. وأيد الجيش الامريكي نشر 25 الف جندي من قوات الحرس الوطني في واشنطن.

وأشار مسؤول حكومي ل"سي بي اس" في تقريراً لوزارة الامن الداخلية ان المتطرفين المحلیین يعتبرون اكبر تهديدا لمراسم تنصيب بايدن في يوم الاربعاء القادم.

وأشار التقرير الي انه عقب هجوم أنصارترامب على مبني الكونغرس، تم رفع نسبة نشر"المعلومات المضللة" من قبل الاعداء الاجانب.

هذا وستقام مراسم تنصيب جو بايدن، الرئيس السادس والاربعين للولايات المتحدة في يوم الأربعاء من هذا الأسبوع امام الكونغرس.

وأشار هذا التقرير الى انه تم الغاء رحلة جو بايدن الى واشنطن عبر القطار لأسباب أمنية.

وفي هذا السياق أعلنت إدارة سلامة وأمن النقل و المواصلات أنه سيتم اتخاذ الإجراءات أمنية المشددة للرحلات الجوية و منع الأشخاص المشتبه بهم للسفر الي واشنطن.

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