حزب الله يدين التفجير الإرهابي في بغداد: من المريب عودة التفجيرات مع تصاعد المطالبة بخروج الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ‎حزب الله دان بشدة التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد والذي أدى إلى سقوط ‏عشرات الشهداء والجرحى في سوق شعبي مكتظ بالمواطنين.

واضاف الحزب في بيان : "إنّه من المريب حقاً عودة التفجيرات إلى الساحة العراقية بعد فترة من الهدوء والأمن خصوصا مع ‏تصاعد المطالبة الشعبية والرسمية بخروج قوات الاحتلال الأميركي من العراق، والتي قابلتها ‏واشنطن بفرض المزيد من العقوبات على هيئة الحشد الشعبي وقادتها الأعزاء لكشف البلاد مجدداً ‏أمام تنظيم داعش الوهابي وغيره من الإرهابيين ".‎

واعتبر انّ الرد على هذه الجريمة الوحشية هو بيقظة العراقيين ووحدتهم وتمسكهم بحريتهم واستقلالهم ‏ورفضهم للاحتلال الأميركي ومواصلة جهودهم الجبارة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية وفلولها من ‏بلادهم‎.‎

وختم، انّ حزب الله إذ يتقدم من القادة العراقيين والشعب العراقي وذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة، ‏يسأل الله تعالى الشفاء للجرحى وللعراق الأمن والاستقرار.‎

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