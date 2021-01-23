سننقل المعركة الى أراضي حماة الدواعش/ الارهابيون يخططون لاستهداف النجف وكربلاء

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن المتحدث الرسمي باسم الحركة كشف في مقابلة مع قناة الإتجاه العراقية ان النجباء لديها معلومات تثبت ان عصابة داعش تحاول اعادة تنظيم نفسها.

واعرب المهندس نصر الشمري، عن تعازيه لأسر شهداء العملية الإرهابية الأخيرة في بغداد، مستندا إلى معطيات استخبارية صرح: ان داعش تسعى لاستهداف النجف وكربلاء والعاصمة بغداد. ويقوم الإرهابيون حاليا بتجهيز مركبتين مفخختين في منطقة حزام بغداد. ومن بين الانتحاريين الخمسة فجر اثنان فقط نفسيهما ولا يزال هناك ثلاثة اخرون.

وانتقد عجز الحكومة عن كبح جماح الإرهابيين، مؤكداً: نحن في المقاومة الإسلامية حركة النجباء لدينا معلومات استخباراتية ومستعدون للتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وكشف المتحدث باسم حركة النجباء، عن محاولة الإرهابيين الوصول إلى كربلاء عبر صحراء الأنبار، مشيرا إلى أن أحد الإرهابيين الانتحاريين في العملية الأخيرة دخل العراق عبر الحدود السورية ومن النقطة التي حُركت منها الوحدات العراقية بشكل أشبه بالمتعمد.

وختم الشمري تصريحاته مؤكدا: ان أمن الوطن والحفاظ على أرواح المواطنين العراقيين خط أحمر بالنسبة لنا. وستقوم فصائل المقاومة الإسلامية بجر الحرب الى اراضي من يريد احراق العراق.

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