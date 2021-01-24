سجن خمس نجوم للارهابیین في العراق

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال عضو تحالف عراقيون محمد اللكاش ان “اغلب الارهابين لا يخشون العقوبة بتنفيذ جرائمهم كونهم يعلمون عند القبض عليهم يودعون بسجن خمس نجوم ولا ينفذ بحقهم الاعدام مما شجع على الجريمة”.

واضاف ان “هناك اكثر من 8 الاف ارهابي مودع بالسجون العراقية وصدرت بحقهم احكام الاعدام لغالبيتهم”، مشيرا الى ان “عدم تنفيذ الحكم يعود الى امتناع رئاسة الجمهورية عن المصادقة على احكام الاعدام بحقهم”.

وطالب اللكاش بـ”الضغط على رئاسة الجمهورية من اجل تنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين ردا لاعتبار الشهداء الذين سقطوا جراء تلك العمليات الارهابية”.

وافاد اللكاش ان “عدم تنفيذ الحكم جعل من بعض السياسيين مدافعين عنهم تحت مسمى المظلومية والمغيبين وغيرها من التسميات”.

والجدیر بالذکر أن حصیلة العملیة الإنتحاریة في یوم الخمیس الماضي ببغداد تجاوز ال 140 بين شهيد وجريح. ولیلة امس استشهد عدد من قوات الحشد الشعبي في تصدیهم لهجوم داعش في منطقة صلاح الدین.

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