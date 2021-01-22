التفجيرات ورقة أمريكية تستخدمها عبر جماعات مدعومة أمريكيا وسعوديا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المكتب السياسي لأنصار الله ادان بشدة التفجير الإجرامي المزدوج الذي استهدف سوق شعبي مكتظ بالمواطنين في بغداد والذي أدى إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى .

واضاف، إننا إذ نؤكد أن التفجيرات ورقة أمريكية تستخدمها عبر جماعات مدعومة امريكيا وسعوديا فإن أصحاب هذا الاسلوب الاجرامي المتوحش صنعتهم امريكا لاستخدامهم لتنفيذ مصالحها كما صرح بذلك ترامب ومن قبله هيلاري كلينتون في اكثر من بلد عربي واسلامي .

وتابع، إن تزامن هذه التفجيرات المتوحشة بعد تعالي اصوات الشعب العراقي الرافض للتواجد العسكري الامريكي في العراق تؤكد أن المخابرات الامريكية ستبدأ بتفعيل هذا الاسلوب وهو ما يجب الوقوف امامه بحزم وتحميل امريكا ومرتزقتها المسؤلية الكاملة على ذلك .

واكد أن الرد على مثل هذه الجرائم الفضيعة يثمثل في رص الصفوف ووحدة الموقف العراقي لمواجهة المؤامرات الأمريكية الرامية إلى إفقاد العراق أمنه واستقراره ومواصلة طرد قوات الإحتلال وأدواتهم الإجرامية المسماه القاعدة وداعش حتى لا يقع الشعب العراقي مجددا فريسة سهله لهذه العناصر التي كانت على وشك اسقاط العراق إبان الدعم الامريكي خلال الاعوام الماضية لولا الهبة الشعبية العراقية الجهادية الحاسمه.

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