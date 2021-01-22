وسومات انفجار بغداد المزدوج تصل ترند العراق على وجه السرعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ناشطون عراقيون تداول على وجه السرعة وسومات مختلفة عن التفجير المزدوج الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد وتحديدا في ساحة التحرير يوم الخميس.

ومن ضمن الوسومات التي تداولها الناشطون العراقيون اليوم والتي وصلت نصاب الترند (#ساحة_الطيران) و(#احزمة_السعودية_الناسفة) و(#تفجيرات_بغداد) و(#انفجار_بغداد).

وفيما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات ساحة الطيران وسط بغداد الى 28 شهيدا و75 جريحا وان الحصيلة مرشحة للارتفاع، أوضح المصدر ان الانفجار استهدف سوقا وسط العاصمة نفذ من قبل انتحاريين بحزامين ناسفين.

ووقع انفجار مزدوج في منطقة مزدحمة وقريبة من المنطقة الخضراء بباب الشرقي القريب من ساحة التحرير، موضحا انه تم اغلاق بوابات المنطقة الخضراء القريبة من موقع الحادث، وان التفجيرين وقعا "حسب الرواية الرسمية" عندما حاولت القوات الامنية اعتقال الانتحاريين قبل تفجير نفسيهما، مؤكدا ان "التفجيرين يحملان بصمات جماعة "داعش" الوهابية.

وقال حساب المغردة العراقية (سيستانية): " لم ننس الايام الدامية ولم ننس ال ٥٠٠٠ انتحاري ولم ننس جنسيات ومذاهب الدواع،،،ش الله اكبر على الحضن العربي اللهم العن ال سعود وكل من يواليهم #انفجار_بغداد #احزمة_السعوية_الناسفة ".

وقال حساب المغرد (لويس - luois): " اللي يحاول يبيض وجه الارهاب ويحاول يوصف الموضوع بانه صراع حزبي هذا غبي او جبان #الارهاب دين وعقيدة ولديه اتباع ومناصرين وسياسيين واعلام ومدافعين #ساحه_الطيران".

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