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٢٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٣:٣٥ م

قائد الثورة الاسلامية ينعى رحيل حجة الاسلام علوي سبزواري

قائد الثورة الاسلامية ينعى رحيل حجة الاسلام علوي سبزواري

نعى قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، في بيان، نبأ رحيل "حجة الاسلام سیّد محمّدحسن علوی سبزواری" (رحمه الله).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الاعلامي الالكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان بيان سماحته بالمناسبة، جاء على الشكل التالي:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

انني اقدم العزاء بمناسبة رحيل العالم الزاهد والورع سماحة حجة الاسلام السيد محمد حسن علوي سبزواري (رحمه الله)، الى اسرة الفقيد الكريمة وذويه ومحبيه واهالي مدينة سبزوار الاعزاء.

ان مواكبة هذا العالم المتقي لحركة المناضلين في حقبة الطاغوت (البهلوي)، والنشاطات الثورية في عهد الجهورية الاسلامية، تشكل حسنة قيمة في الحسابات الالهية وتبعث على ثناء الشعب؛ اسأل الله تعالى ان يمن على هذا الفقيد بعلو الدرجات.

السيد علي الخامنئي

يذكر ان "اية الله سيد محمد حسن علوي سبزواري"، احد ابرز رجال العلم وروّاد نهضة الامام الخميني (ره) في مدينة سبزوار (بمحافظة خراسان الرضوية –شرق)، وافته المنية يوم الاربعاء الماضي (20 يناير 2021)./انتهى/

رمز الخبر 1911247

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