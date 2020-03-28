قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة آية الله جعفر كريمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية أن آية الله السيد علي الخامنئي عزى بوفاة الفقيه الجليل آية الله جعفر كريمي.

ويذكر أن المرحوم آية الله كريمي كان مسؤولا في لجنة إستفتائات قائد الثورة وعضو جمعية مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم، وفارق الحياة اليوم السبت في عمر يناهز 90 عاما.

ووفقا للمركز الاعلامي التابع للحوزة العلمية أن سبب وفاة آية الله كريمي ليس ذي علاقة بوباء كورونا.

ويأتي نص بيان قائد الثورة كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحیم

انني اعزّي بمناسبة وفاة الفقيه الجليل المرحوم اية الله الحاج سيد جعفر كريمي (رضوان الله عليه)، اسرة الفقيد الكريمة وجميع محبيه وتلاميذه.

لقد كان هذا العالم الجليل من جملة الفضلاء الذين شكلوا الحلقة العلمية المقربة للامام الراحل خلال سنوات اقامته بالنجف الاشرف، كما واصل خدماته القيمة في سنوات ما بعد انتصار الثورة الاسلامية؛ وبعد رحيل سماحته كان ضمن زملائي في قم الذين استفدت من خدماته لسنوات.

اسأل الباري تعالى لهذا الفقيد بالرحمة والغفران وعلوّ الدرجات والحشر من اسلافه الاطهار.

السیّد علی الخامنئي