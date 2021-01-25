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٢٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٦:١٥ م

تعقيباً على زيارة ظريف غداً الى موسكو؛

الخارجية الروسية تؤكد عزمها مواصلة التعاون مع طهران

الخارجية الروسية تؤكد عزمها مواصلة التعاون مع طهران

أشارت وزارة الخارجية الروسية خلال بيان لها اليوم الاثنين، الى زيارة وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" المرتقبة غدا الثلاثاء الى هذا البلد؛ مؤكدة عزمها على مواصلة التعاون مع طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزارة الخارجية الروسية أصدرت اليوم الاثنين بياناً تقول فيه إن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيناقشان غداً الثلاثاء القضايا المتعلقة بمنطقة ناغورنو كاراباخ.

وقال البيان ان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف غداً في موسكو. ومن المتوقع أن يبحث الجانبان بعض القضايا الهامة في المجالين الدولي والإقليمي، بما في ذلك الوضع في منطقة ناغورنو كاراباخ.

ويشار إلى أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصل إلى باكو عاصمة جمهورية أذربيجان الليلة الماضية والتقى بالرئيس إلهام علي اوف.

/انتهى/
رمز الخبر 1911325

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