الخارجية الروسية تؤكد عزمها مواصلة التعاون مع طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزارة الخارجية الروسية أصدرت اليوم الاثنين بياناً تقول فيه إن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيناقشان غداً الثلاثاء القضايا المتعلقة بمنطقة ناغورنو كاراباخ.

وقال البيان ان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف غداً في موسكو. ومن المتوقع أن يبحث الجانبان بعض القضايا الهامة في المجالين الدولي والإقليمي، بما في ذلك الوضع في منطقة ناغورنو كاراباخ.

ويشار إلى أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصل إلى باكو عاصمة جمهورية أذربيجان الليلة الماضية والتقى بالرئيس إلهام علي اوف.

/انتهى/