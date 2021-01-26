ظريف: اتحاد تعاون سداسي يشكل أهم هدف لجولتي إلى دول القوقاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في حديث مع الصحفيين في مطار موسكو، اشار ظريف الى التعاون المتعدد الأطراف في المنطقة وأهمية هذه القضية بالنسبة لإيران، وقال: خلال الجولة التي أقوم بها إلى دول جمهورية أذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا وتركيا، سأجري مشاورات بشأن التعاون السداسي والإقليمي.

و من المقرر أن يجتمع ظريف مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لمناقشة القضايا الرئيسية، بما في ذلك الوضع في منطقة قره باغ، والاتفاق النووي وتسوية الصراع في سوريا وأفغانستان، والوضع في منطقة الخليج الفارسي وغيرها من القضايا.

كما سيبحث الجانبان حول تنسيق المواقف بشأن العلاقات الإيرانية الروسية ومناقشة الإجراءات الكفيلة بدفعها إلى الأمام.

وزير الخارجية الايراني، كان قد وصل يوم الاحد الكاضي الى العاصمة الاذربيجانية باكو، المحطة الاولى في جولته الاقليمية والتي تشمل ايضا ارمينيا وجوروجيا وتركيا.

وزارة الخارجية الروسية كانت قد اصدرت امس الاثنين بيانا، اشارت فيه الى زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى موسكو مؤكدة على ارادتها في مواصلة التعاون مع طهران.

واضاف البيان ان وزيري خارجية البلدين، ظريف ولافروف، سيلتقيان اليوم الثلاثاء في موسكو لمناقشة اهم القضايا الاقليمية والدولية.

واوضحت الخارجية الروسية في بيانها، ان قضايا مصيرية راهنة مثل الوضع في منطقة قره باغ والاتفاق النووي، وحل الازمة السورية والوضع في افغانستان ومنطقة الخليج الفارسي، ستكون على سلم المباحثات بين وزير الخارجية الايراني ونظيره الروسي./انتهى/