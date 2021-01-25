شعب اليمن ماضٍ في معركة التحرر حتى إنهاء العدوان وكسر الحصار

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "المسيرة"، أن الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام أكد أن الشعب اليمني ماضٍ قدما في معركة التحرر حتى إنهاء العدوان وكسر الحصار واستعادة كامل السيادة والاستقلال.

وأوضح عبدالسلام اليوم الاثنين، في تغريدة على حسابه بتويتر تعليقا على مسيرات "الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية" أن هذا هو اليمن العزيز بموقفه الإنساني والثوري المحق في مواجهة أمريكا وتحالفها الإرهابي.

ويشار إلى أنه احتشد ملايين اليمنيين، اليوم الاثنين، في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات للمشاركة في مسيرات غضب جماهيرية كبرى تحت عنوان " الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية ".

وكانت حددت اللجان المنظمة 24 ساحة كبرى في العاصمة صنعاء و14 محافظة أخرى لمسيرات، داعية أحرار وشرفاء الشعب اليمني للخروج المشرف والمشاركة الواسعة في مسيرات الغضب العارمة.

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