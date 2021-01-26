وفد سياسي من حركة طالبان بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ، سعيد خطيب زاده ، ان الوفد السياسي من حركة طالبان الذي وصل طهران هو برئاسة الملا عبد الغني برادر .

وقال متحدث باسم السلك الدبلوماسي الايراني إن الوفد وصل طهران صباح اليوم (الثلاثاء) بدعوة من وزارة الخارجية الإيرانية وحظي باستقبال من قبل مسؤولين في وزارة الخارجية.

وقال خطيب زاده ان الوفد السياسي لطالبان سيقوم خلال فترة تواجدة في طهران بعقد اجتماعات مع المسؤولين في ايران بمن فيهم وزير الخارجية والممثل الخاص لإيران في شؤون أفغانستان ، وسيجري مباحثات حول عملية السلام في أفغانستان والقضايا المتعلقة بهذه العملية./انتهى/