  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ٨:٥٨ ص

المتحدث باسم الخارجية:

وفد سياسي من حركة طالبان بطهران

وفد سياسي من حركة طالبان بطهران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ، وصول وفد سياسي من حركة طالبان إلى العاصمة الايرانية طهران .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ، سعيد خطيب زاده ، ان الوفد السياسي من حركة طالبان  الذي وصل طهران هو برئاسة الملا عبد الغني برادر .

وقال متحدث باسم السلك الدبلوماسي الايراني إن الوفد وصل طهران صباح اليوم (الثلاثاء) بدعوة من وزارة الخارجية الإيرانية وحظي باستقبال من قبل مسؤولين في وزارة الخارجية.

وقال خطيب زاده ان الوفد السياسي لطالبان سيقوم خلال فترة تواجدة في طهران بعقد اجتماعات مع المسؤولين في ايران بمن فيهم وزير الخارجية والممثل الخاص لإيران في شؤون أفغانستان ، وسيجري مباحثات حول عملية السلام في أفغانستان والقضايا المتعلقة بهذه العملية./انتهى/

رمز الخبر 1911338

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات