باقري يؤكد عزم ايران توسع التعاون مع باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري كني" مع وكيل الخارجية الباكستاني "اسد مجيد خان"، في طهران اليوم السبت، الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين، والتي تضمنت مجموعة واسعة من القضايا الثنائية السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية.

واعتبر "باقري كني" في تصريحه خلال الاجتماع، ان توسيع العلاقات بين طهران واسلام اباد بكافة المجالات، يخدم مصالح الشعبين الايراني والباكستاني، كما يصب في خدمة الاستقرار والامن الاقليميين.

كما نوه مساعد وزير الخارجية الايراني، بالارادة الجادة لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية من اجل توسيع التعاون مع جمهورية باكستان اكثر من اي وقت مضى.

من جانبه، اشار وكيل الخارجية الباكستانية الى ارادة بلاده الهادفة لتوسيع التعاون بين طهران واسلام اباد، وبما يشمل الصعيدين الثنائي والاقليمي؛ متطلعا بأن تتواصل الجهود لتطوير الاواصر الثنائية بنحو جيد وايجابي.

يذكر ان الجانبين الايراني والباكستاني اتفقا خلال الاجتماع بينهما اليوم، ومن اجل تفعيل العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، على تاسيس فرق عمل مشتركة لاتخاذ خطوات عاجلة بهدف تنفيذ التوافقات المبرمة سابقا والتي ربما شهدا بطئا في مجال التنفيذ، ونقل المعلومات في هذا الخصوص الى قادة البلدين.

/انتهى/