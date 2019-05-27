عراقجي: سياسة العقوبات الامريكية تهدد أمن المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي

التقى اليوم الاثنين وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مؤكداً على أن سياسة ايران مبنية على إرساء السلام والاستقرار في الخليج الفارسي، مشيراً إلى أن طهران تعتبر مفهوم الأمن لا يتجزأ ويضم المجالين السياسي والاقتصادي.