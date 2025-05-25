الديوان السلطاني العماني: الرئيس الايراني يزور مسقط الثلاثاء

وافادت وكالة مهر للانباء، ان مسقط اعلنت إن الهدف من هذه الزيارة هو "تعزيز العلاقات الودية وزيادة التعاون الثنائي بين الجانبين، حيث يسعى قادة البلدين إلى بذل كل جهد لدفع هذه العلاقات نحو آفاق أوسع من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً وسعادة".

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس بزشكيان ستستمر ليومين، مؤكدة أنه "خلال هذه الزيارة، سيتم مناقشة المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".

كما ذكرت مسقط أن هذه المشاورات يجب أن تكون في إطار مصالح ومطالب الشعبين، وسيتم أيضاً مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية.