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٢٧‏/٠١‏/٢٠٢١ ٥:٣٠ م

اقامة المؤتمر الدولي الخامس عشر لعلم المناعة فی مدینة أهواز

اقامة المؤتمر الدولي الخامس عشر لعلم المناعة فی مدینة أهواز

بدأ المؤتمر الدولي الخامس عشر لعلم المناعة والحساسية عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن ارنا اليوم الاربعاء إن هذا المؤتمر العلمي بدأ اليوم ويستمر لثلاثة ايام ويشمل اقامة 21 ورشة علمية افتراضية يشارك فيها نحو 1400 باحث ويتم خلال المؤتمر عرض  11 محاضرة علمية من اليابان والولايات المتحدة وسويسرا وإيران، كما سيعرض خلاله  676 مقالة علمية في مجال علم المناعة.
وفي المؤتمر الدولي لعلم المناعة والحساسية، سيقدم أساتذة وباحثون احدث دراساتهم في مجال فيروس كورونا (Covid 19).

وقال رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر  "علي أسدي راد" في مقابلة مع وكالة ارنا: يعقد هذا المؤتمر كل عامين برعاية جمعية المناعة الإيرانية في إحدى جامعات الطب الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1911396

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