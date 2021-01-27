جهوزیة القطاع الطبي في کرمانشاه لتقديم الخدمات لمرضى السرطان من العراق

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنها أضافت الدكتورة أميري فرد في مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء ( ارنا ) اليوم الأربعاء: خلال السنوات الأخيرة، تم تجهيز أقسام لعلاج السرطان في المستشفيات العامة والخاصة ومراكز العلاج في محافظة كرمانشاه بأحدث المعدات الطبية ، فهي باتت اليوم قادرة على تقديم خدماتها العلاجية والطبية لمرضى السرطان في محافظة كرمانشاه والمحافظات المجاورة وكذلك الى الوافدين من العراق.

واضافت الدكتورة اميري، ان استخدام الاساليب المتطورة في علاج السرطان داخل البلاد ساهم في درّ عائدات للبلاد فضلا عن الحيلولة دون مغادرة المرضى للعلاج في الخارج.

وشرحت أخصائية الأورام ومديرة مركز العلاج الإشعاعي والأورام بمستشفى بستون في كرمانشاه الاساليب والطرق المتطورة المتداولة في ايران لعلاج السرطان، وقالت : نحن تمكنا من توفير الظروف المناسبة لاستقطاب المرضى الاجانب من الدول الجارة وخاصة العراق.

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