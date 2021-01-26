مؤتمر دولي لمنتجات التكنولوجيا الحيوية الطبية بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه افتتح المؤتمر من قبل الرابطة الإيرانية لمصنعي ومصدري منتجات التكنولوجيا الحيوية الطبية في ايران بهدف التعريف بقدرات وقدرات نشطاء صناعة التكنولوجيا الحيوية وتقديم أحدث الإنجازات في مختلف مجالات التكنولوجيا الحيوية.

وسيقام هذا المشروع التخصصي في بيئة آمنة وصحية لمدة ثلاثة أيام ابتداءاً من اليوم حتى 28 كانون الثاني/ يناير مع مراعاة البروتوكولات الصحية اللازمة وفقًا للنماذج العالمية لصناعة المعارض.

وتم افتتاح هذا المعرض بحضورامين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ومدير عام الأدوية والمواد الخاضعة للرقابة في إدارة الغذاء والدواء حيدر محمدي، وعضو لجنة الصحة بمجلس الشورى الإسلامي عبد الحسين روح الاميني.

/انتهي/